10 тонн гуманитарной помощи отправили в Дагестан из Нижегородской области

Из Нижнего Новгорода отправилась вторая партия гуманитарной помощи для жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Инициативу реализовали «Дагестанское землячество» и «Волонтёры Победы» Нижегородской области при поддержке местных общественников и предпринимателей.
Напомним, что в конце апреля, в пострадавшие районы Дагестана уже доставили около 20 тонн помощи из Нижегородской области. В новом сборе участвовали АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», АНО «Милосердие», НРООО «Забота», патриотический центр «Авангард» и благотворительный фонд «Дети без мам».
Сформированный груз включает: продукты питания (питьевая вода, крупы, консервы, сладости, каши, чай, кофе), игрушки, средства личной гигиены и домашнего обихода, канцелярские товары, одежду, бытовую химию (стиральные порошки, мыло).
