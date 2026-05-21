В Клявлинском районе Самарской области провели субботник у родника

Проект по благоустройству родника был реализован в прошлом году. Там появились купель, беседка для отдыха, металлический мост с перилами. Сейчас жители и волонтеры привели в порядок территорию: собрали мусор, вырубили кустарники и выполнили планировку. В летний период там установят детскую игровую площадку.