В Клявлинском районе Самарской области провели субботник у родника

Субботник на роднике «Покш лисьма» («Большая речка») прошел в селе Старый Байтермиш в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Клявлинского района Самарской области.
Проект по благоустройству родника был реализован в прошлом году. Там появились купель, беседка для отдыха, металлический мост с перилами. Сейчас жители и волонтеры привели в порядок территорию: собрали мусор, вырубили кустарники и выполнили планировку. В летний период там установят детскую игровую площадку.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.