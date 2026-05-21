В Усольском районе Иркутской области трудоустроили «земского» тренера

Усольский район первым в Иркутской области трудоустроил тренера-преподавателя по плаванию по программе «Земский тренер», сообщили в региональном министерстве спорта. Мера поддержки реализуется по государственной программе «Спорт России» и направлена на привлечение специалистов в сельскую местность и малые города.
В Иркутской области в программе участвуют 12 муниципальных образований. Тренер из Усольского района получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Всего в районе было две вакансии, вторую планируют закрыть в ближайшее время. В этом году в регионе планируется трудоустроить 17 специалистов.
Специалисты требуются в Тулуне, Свирске, Зиме, Бодайбо, Усть-Куте, Аларском, Черемховском, Усть-Удинском, Боханском, Качугском районах, Иркутском муниципальном образовании. Нужны тренеры по спортивной аэробике, пауэрлифтингу, борьбе, волейболу, баскетболу, биатлону, художественной гимнастике, футболу, лыжным гонкам и другим видам спорта. Многие муниципалитеты готовы предоставить жилье или компенсировать аренду. По условиям программы специалист должен иметь высшее или среднее профессиональное образование и отработать не менее пяти лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.