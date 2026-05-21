В Усольском районе Иркутской области трудоустроили «земского» тренера

В Иркутской области в программе участвуют 12 муниципальных образований. Тренер из Усольского района получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Всего в районе было две вакансии, вторую планируют закрыть в ближайшее время. В этом году в регионе планируется трудоустроить 17 специалистов.