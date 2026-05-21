В Ленобласти провели субботник на берегу Вуоксы

Субботник прошел в городе Приозерске в Ленинградской области на общественном пространстве у реки Вуоксы, сообщили в комитете Ленинградской области по обращению с отходами. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
В нем приняли участие сотрудники комитета, администрации Приозерского района, Центра Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами и Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области.
Участники собрали отходы, скопившиеся вдоль береговой линии, и очистили зоны отдыха и прогулочные дорожки. Все отходы вывезли на специализированный объект.
«Теперь пространство у Вуоксы вновь готово встречать жителей и гостей Приозерска, предлагая им насладиться красотой природы в комфортных и чистых условиях», — отметила председатель комитета Анастасия Кузнецова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.