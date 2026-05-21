Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти провели субботник на берегу Вуоксы

Мероприятие прошло в городе Приозерске.

Субботник прошел в городе Приозерске в Ленинградской области на общественном пространстве у реки Вуоксы, сообщили в комитете Ленинградской области по обращению с отходами. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

В нем приняли участие сотрудники комитета, администрации Приозерского района, Центра Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами и Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области.

Участники собрали отходы, скопившиеся вдоль береговой линии, и очистили зоны отдыха и прогулочные дорожки. Все отходы вывезли на специализированный объект.

«Теперь пространство у Вуоксы вновь готово встречать жителей и гостей Приозерска, предлагая им насладиться красотой природы в комфортных и чистых условиях», — отметила председатель комитета Анастасия Кузнецова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.