Студенты из Челябинска прошли обучение в области культурной журналистики

Студенты кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Института медиа и социально-гуманитарных наук в Челябинске успешно прошли обучение в «Школе журналистики», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области. Проводимая работа соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья».
Они приняли участие в семинаре-практикуме в рамках «Прокофьевского фестиваля», посвященного юбилею Сергея Прокофьева. Главным событием школы стали мастер-классы и лекции экспертов из Москвы: редактора журнала «Музыкальная жизнь» Евгении Кривицкой, обозревателя «Радио России» Ольги Русановой и спецкора телеканала «Россия 24» Дарьи Ганиевой. Студенты групп СГ-111 (Алина Потапова, Мария Печерица) и СГ-311 (Елизавета Михно, Ульяна Осинцева, Виолетта Гридина) посещали концерты фестиваля, создавали рецензии, интервью и репортажи. Им также вручили сертификаты об участии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.