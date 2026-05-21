Специалисты проверили работу кондиционеров в нижегородском транспорте

Специалисты проверили работу кондиционеров в нижегородских автобусах, электробусах и трамваях. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Всего было проверено 57 единиц транспорта. Только в 65% из них кондиционеры работали в штатном режиме.
В 20 автобусах системы были не предусмотрены или сломаны. В таком случае салон проветривают с помощью открытых окон. ЦРТС направил перевозчикам уведомления о необходимости починить кондиционеры. Кроме того, проведен инструктаж с водителями об обеспечении комфортной температуры в салоне.
Специалисты продолжат проверять работу кондиционеров в нижегородском транспорте во время летнего сезона.
