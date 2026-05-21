Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник Макрона предупредил об угрозе исчезновения Ливана

Спецпосланник президента Франции по Ливану Жан-Ив Ле Дриан считает, что ближневосточная республика оказалась на грани катастрофы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AHMAD BADER/CC0

«Сегодня Ливан находится в опасном положении (…). Он находится под угрозой для своего единства и целостности», — заявил Ле Дриан в эфире BFMTV.

Впрочем, дипломат нашел и повод для оптимизма. Он высоко оценил «мужество ливанских лидеров», которые «предпринимают инициативы, чтобы вырваться из этих тисков». По словам посланника Макрона, раскол в ливанском обществе спровоцирован противостоянием «Хезболлы» и Израиля.

«Ливан находится в опасном положении в отношении своего единства, поскольку ливанские общины разделены из-за “Хезболлы” и Израиля, существуют конфликты», — пояснил Ле Дриан.

Особую угрозу для территориальной целостности страны, по его мнению, создает двойное давление. «Часть территории оккупирована Израилем, а другая часть раскачивается “Хезболлой”, которая служит интересам Ирана, а значит, иностранной державы», — подчеркнул французский чиновник.

Отдельно Ле Дриан отметил шаги президента Ливана Жозефа Ауна для улучшения ситуации. Посланник Эмманюэля Макрона приветствовал его решение «встретиться с Израилем напрямую». Этот шаг дипломат назвал «позитивным моментом на будущее» и доказательством смелости и мужества руководителя.

Главной задачей для спасения страны Ле Дриан видит восстановление государственных институтов. Он указал на необходимость попытаться обеспечить «восстановление ливанского государства в его основополагающих принципах». Ключевым из них французский политик назвал государственный контроль и монополию на оружие.

«Государство, не имеющее монополии на оружие, — это государство, которого не существует», — резюмировал Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее стало известно, что самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали южноливанский населенный пункт Дейр-Канун. Этот район считается оплотом шиитского движения «Хезболлах». По данным Минздрава республики, удары унесли жизни как минимум 10 человек. Среди погибших — трое детей.