Спецпосланник Макрона предупредил об угрозе исчезновения Ливана

«Сегодня Ливан находится в опасном положении (…). Он находится под угрозой для своего единства и целостности», — заявил Ле Дриан в эфире BFMTV.
«Ливан находится в опасном положении в отношении своего единства, поскольку ливанские общины разделены из-за “Хезболлы” и Израиля, существуют конфликты», — пояснил Ле Дриан.
Особую угрозу для территориальной целостности страны, по его мнению, создает двойное давление. «Часть территории оккупирована Израилем, а другая часть раскачивается “Хезболлой”, которая служит интересам Ирана, а значит, иностранной державы», — подчеркнул французский чиновник.
Отдельно Ле Дриан отметил шаги президента Ливана Жозефа Ауна для улучшения ситуации. Посланник Эмманюэля Макрона приветствовал его решение «встретиться с Израилем напрямую». Этот шаг дипломат назвал «позитивным моментом на будущее» и доказательством смелости и мужества руководителя.
Главной задачей для спасения страны Ле Дриан видит восстановление государственных институтов. Он указал на необходимость попытаться обеспечить «восстановление ливанского государства в его основополагающих принципах». Ключевым из них французский политик назвал государственный контроль и монополию на оружие.
«Государство, не имеющее монополии на оружие, — это государство, которого не существует», — резюмировал Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее стало известно, что самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали южноливанский населенный пункт Дейр-Канун. Этот район считается оплотом шиитского движения «Хезболлах». По данным Минздрава республики, удары унесли жизни как минимум 10 человек. Среди погибших — трое детей.