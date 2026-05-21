Быстрее, дальше, сильнее: как в России совершенствуют комплекс ГТО

В 2026 году в нашей стране отмечают 95-летие с момента запуска комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За это время поменялись нормативы, подходы к их выполнению, внешний вид знаков отличия для тех, кто успешно прошел испытания. Однако главное — стремление, чтобы как можно больше людей выбирали регулярные занятия спортом и хорошее самочувствие, — осталось прежним.
Подробнее о том, почему все больше жителей России присоединяются к ГТО, как комплекс помогает абитуриентам поступать в вузы, а работникам получать дополнительные выходные дни, — в нашем материале.
От школьников до пенсионеров.
Из года в год количество людей, получивших знаки отличия ГТО, растет. Для этого в регионах созданы все условия, в том числе открыты более 2,5 тыс. центров тестирования. На этих площадках можно выполнить нормативы и получить заветный бронзовый, серебряный или золотой знак отличия.
«Движение ГТО играет ключевую роль в формировании здорового образа жизни в России. С момента своего внедрения по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина она привлекла более 23 млн участников. При этом более 11 млн из них полностью выполнили все нормативы ГТО», — отметил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Он также добавил, что среди участников программы много людей с ограниченными возможностями здоровья, что подчеркивает инклюзивный характер комплекса. Как отметил Алексей Сорокин, эксперт, который помогает разрабатывать методические рекомендации по выполнению испытаний ВФСК ГТО, в 2027 году предстоит утвердить новые нормативы комплекса и рекомендации по их выполнению.
В 2026 году в России отмечают 95-летие с момента запуска комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
«Нормативы, которые действуют сейчас, были введены в 2023 году. Они несли в себе ряд изменений. Например, усложнили уровень золотого и серебряного знаков отличия, чтобы люди больше делали акцент на подготовительную работу. И напротив, нормативы на бронзовый знак отличия сделали проще, чтобы помочь новичкам войти и попробовать свои силы, понять, что регулярные занятия спортом им по силам», — поделился с нашим порталом Алексей Сорокин.
По его словам, с каждым годом комплекс ГТО становится популярнее, причем присоединяются участники разных возрастов. Если раньше нормативы в основном выполняли школьники, то сегодня в программу активно включаются студенты, работники предприятий и компаний, пенсионеры. Этого удалось достичь благодаря развитию инфраструктуры для занятий спортом, соревнований и фестивалей.
Командный дух ГТО.
Каждый год по всей стране проводят более тысячи мероприятий ГТО: состязания среди студентов, школьников, работников предприятий, семейных команд. Например, Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов состоится в конце мая в Салехарде. А один из масштабных спортивных праздников — VII Всероссийский фестиваль комплекса ГТО среди студентов вузов — прошел с 24 по 30 апреля на стадионе «Юг Спорт» в Сочи.
На площадке в Сочи состязались 350 самых сильных, выносливых и целеустремленных ребят из 43 регионов. Все они предварительно прошли отбор на муниципальном и региональном уровнях.
Победителем фестиваля в седьмой раз стала команда Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). Вуз представляли студенты факультета физической культуры педагогического института. Они показали отличные результаты в беге, подтягивании, прыжках в длину, стрельбе из электронного оружия, метании гранаты и эстафете. По сумме всех дисциплин университет завоевал переходящий кубок, набрав 4670 очков.
По словам тренера белгородской команды Александра Воронкова, ребята смогли одержать уверенную победу во многом благодаря тому, что движение ГТО развито в вузе на высоком уровне. Университет регулярно проводит фестивали и спартакиады, помогает студентам и преподавателям с выполнением нормативов на базе собственного центра тестирования. Кроме того, спортсменов, которые выступают на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, поддерживает руководство.
«Для нашего университета это [победа на VII Всероссийском фестивале комплекса ГТО среди студентов] важный результат, который подтверждает профессионализм и дисциплину спортсменов», — отметила ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская.
Так же, как и в Белгородском государственном национальном исследовательском университете, комплекс ГТО развивают во многих вузах нашей страны. Например, в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ).
«Мы готовим педагогов по физической культуре, тренеров, других специалистов. У них в программе обучения тоже есть комплекс ГТО, чтобы они могли работать, например, в качестве судей в центрах тестирования», — рассказал Алексей Сорокин, преподающий в качестве доцента кафедры теории методики спорта и физического воспитания МГУСиТ.
Подтянуть физическую форму и получить преимущества.
Записаться на тестирование и выполнить нормативы может гражданин России или иностранец с временной регистрацией или видом на жительство. Минимальный возраст — шесть лет.
К участию в программе допускают тех, у кого есть медицинское заключение о хорошем состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для активных занятий спортом. Получить такой допуск можно в поликлинике по полису ОМС или в частной медклинике, оказывающей необходимую услугу.
Записаться на тестирование и выполнить нормативы может гражданин России или иностранец с временной регистрацией или видом на жительство с шести лет.
Кроме того, понадобится личный кабинет на сайте ГТО. Для этого необходимо авторизоваться на портале, используя логин и пароль верифицированной учетной записи на «Госуслугах». После регистрации можно записаться на испытания в специальных центрах тестирования. Подобные площадки сегодня открыты во всех регионах страны. Участнику назначат время для тестирования, на которое необходимо принести паспорт, медицинское заключение, подходящую одежду и обувь. Для детей до 14 лет также понадобится свидетельство о рождении, для всех несовершеннолетних участников — письменное согласие законного представителя.
Нормативы, которые предлагают выполнить во время тестирования, зависят от пола и возраста. Всего предусмотрено 18 ступеней: от 6 до 70 лет и старше. Например, мальчики 6−7 лет могут выбрать бег на время или плавание, а мужчины 70 лет и старше — скандинавскую ходьбу или наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Отдельные нормативы разработаны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ознакомиться с нормативами или записаться в центр тестирования можно на сайте.
После прохождения испытаний знак отличия ГТО выдают не сразу. Процесс оформления, подачи документов, издания необходимых приказов, изготовления наград занимает, как правило, 2−3 месяца.
С 1 января 2025 года участники ГТО, выполнившие нормативы, могут получить налоговый вычет. Кроме того, абитуриенты со значком получают от 2 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении и повышенные стипендии во время учебы в вузе. Тот или иной перечень преимуществ и условия для их получения устанавливает конкретный университет. В последние годы компании также вводят систему для поощрения своих работников, выполнивших нормативы ГТО. На усмотрение работодателя им могут выписать премии, предоставить дополнительный выходной день.
«Со стороны Минспорта России подготовлена вся нормативная база для того, чтобы работодатель мог на законных основаниях пользоваться такими мерами стимулирования. А там уже предприятие само определяет, как оно будет поощрять тех, кто выполнил нормативы ГТО. Есть хорошие примеры и государственных, и коммерческих структур, где сотрудники со знаками отличия имеют определенные льготы», — добавил Алексей Сорокин.
Главная задача Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — сделать активный образ жизни популярнее у людей разных возрастов. Государство со своей стороны помогает создавать в регионах все условия для того, чтобы любой человек мог заниматься физической культурой. По государственной программе «Спорт России» в крупных и малых населенных пунктах строят и открывают стадионы, спортивные площадки, центры подготовки и тестирования комплекса ГТО.