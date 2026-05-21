Быстрее, дальше, сильнее: как в России совершенствуют комплекс ГТО

Нормативы, которые предлагают выполнить во время тестирования, зависят от пола и возраста. Всего предусмотрено 18 ступеней: от 6 до 70 лет и старше. Например, мальчики 6−7 лет могут выбрать бег на время или плавание, а мужчины 70 лет и старше — скандинавскую ходьбу или наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Отдельные нормативы разработаны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ознакомиться с нормативами или записаться в центр тестирования можно на сайте.