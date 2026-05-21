Власти выделяют 55,4 млн рублей на создание «Классной карты» для школ

В Калининградской области из резервного фонда правительства выделяют 55,4 млн руб. на создание в муниципальных общеобразовательных организациях системы контроля и управления доступом, обеспечивающей передачу сведений об обучающихся в цифровой сервис «Классная карта». Соответствующее распоряжение размещено на портале официально опубликованных правовых актов.
«Классная карта» — это единая система безналичной оплаты питания и контроля доступа, которая внедряется в школах для замены наличных денег. Она позволяет школьникам оплачивать обеды, а родителям — отслеживать расходы.
Средства выделяются региональному министерству образования. Субсидии муниципалитетам в размере 50,7 млн руб. выделяются при условии софинансирования в размере 0,1%, а также при условии централизации закупок товаров, работ и услуг. Еще 4,6 млн выделили государственным учреждениям Калининградской области, осуществляющим образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
