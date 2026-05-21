Медсестру нижегородского лагеря осудили на 2,5 года после смерти подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Старшую медсестру нижегородского детского лагеря, где 3 года назад заболел и затем умер в больнице подросток, приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В июне 2023 года у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере «Золотой колос» в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию.
«Судом установлено, что в 2023 году подсудимая работала в должности старшей медицинской сестры в детском лагере и была обязана обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических норм и своевременно информировать руководителя о нарушениях таких норм. Из-за ненадлежащего исполнения ею своих обязанностей произошло массовое инфекционное заражение одного сотрудника лагеря и четырех несовершеннолетних отдыхающих, один из заболевших детей скончался», — говорится в сообщении.
В отношении старшей медсестры было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и смерть человека). Подсудимая вину не признала.
«Приговором Арзамасского городского суда Нижегородской области женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев», — отмечается в сообщении.