Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием в Беларуси

Лукашенко сделал заявление про угрозы после учений с ядерным оружием в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием на территории республики, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, президент подчеркнул, что Беларусь и Россия абсолютно никому не угрожают. Однако обратил внимание, что страны обладают необходимым оружием для своей защиты.

— У нас есть такое оружие и меры, чтобы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество. Будем делать это всячески, — прокомментировал белорусский лидер.

При этом Лукашенко высказался о единственной демонстрации, которую Беларусь и Россия готовы проводить.

— Это единственная демонстрация с нашей стороны. Коль что-то есть в наших руках, мы должны этим пользоваться, — констатировал глава республики.

Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.

Также сообщили, что Лукашенко и Путин проводят совместную тренировку с ядерным оружием.

Еще белорусскому лидеру доложили порядок нанесения ядерного удара. А сам Александр Лукашенко сказал, о какой машине он мечтал, а теперь таких в Беларуси несколько.

