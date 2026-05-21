Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием на территории республики, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, президент подчеркнул, что Беларусь и Россия абсолютно никому не угрожают. Однако обратил внимание, что страны обладают необходимым оружием для своей защиты.
— У нас есть такое оружие и меры, чтобы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество. Будем делать это всячески, — прокомментировал белорусский лидер.
При этом Лукашенко высказался о единственной демонстрации, которую Беларусь и Россия готовы проводить.
— Это единственная демонстрация с нашей стороны. Коль что-то есть в наших руках, мы должны этим пользоваться, — констатировал глава республики.
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.
Также сообщили, что Лукашенко и Путин проводят совместную тренировку с ядерным оружием.
Еще белорусскому лидеру доложили порядок нанесения ядерного удара.