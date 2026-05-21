Из Оренбуржья на всероссийский конкурс благоустройства отправят 6 проектов

Шесть проектов из Оренбургской области представят на всероссийском конкурсе благоустройства городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.
Например, в Абдулино разработана концепция благоустройства сквера вокруг памятника Ленину (2,3 га) с современным благоустройством и аутентичными арт-объектами. Город Гай отправит проект сквера у кинотеатра «Юность» (около 4 га), где в малых архитектурных формах отражены образы промышленности. Орск планирует благоустроить площадь Кирилова в Старом городе (1,54 га) — звено туристического маршрута по историческим местам. Соль-Илецк представит концепцию благоустройства первой входной группы на пересечении улицы Советской и переулка Рудничного (0,75 га) — озелененное пространство для отдыхающих у соленых озер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.