Из Оренбуржья на всероссийский конкурс благоустройства отправят 6 проектов

Например, в Абдулино разработана концепция благоустройства сквера вокруг памятника Ленину (2,3 га) с современным благоустройством и аутентичными арт-объектами. Город Гай отправит проект сквера у кинотеатра «Юность» (около 4 га), где в малых архитектурных формах отражены образы промышленности. Орск планирует благоустроить площадь Кирилова в Старом городе (1,54 га) — звено туристического маршрута по историческим местам. Соль-Илецк представит концепцию благоустройства первой входной группы на пересечении улицы Советской и переулка Рудничного (0,75 га) — озелененное пространство для отдыхающих у соленых озер.