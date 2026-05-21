«Окно в Балтику»: на пирсе в Зеленоградске появилась вставка из стекла

На пирсе в Зеленоградске появилась вставка из стекла. Архитектурный элемент сделали в рамках проекта «Янтарный талисман». Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
«На пирсе Зеленоградска открыли “Окно в Балтику”. Теперь жители и гости города смогут сделать завораживающие снимки. Особенность локации в том, что она стирает границы между человеком и стихией, создавая уникальную фотозону», — говорится в публикации.
В администрации округа подчеркнули, что аналогов этой арт-локации в Калининградской области нет.
В настоящий момент пирс в Зеленоградске закрыт. Как сообщают власти, на объекте ещё продолжаются ремонтные работы. Осенью прошлого года на пирсе завершили монтаж элементов каркаса и их окраску. Также на сооружении установили архитектурную подсветку.
Работы ведут в рамках реализации проекта «Янтарный талисман». Помимо набережной и пирса в Зеленоградске благоустраивают аллею Дружбы и Санаторский парк. Работы должны были завершить в 2025 году. В марте стало известно, что их перенесли на начало курортного сезона в 2026-м.
С проектом «Янтарный талисман» Зеленоградск победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На территории курорта благоустраивают несколько общественных пространств, среди которых променад, пирс, аллея Дружбы и Санаторский парк. На всей территории заменят покрытие, установят скамейки и освещение, высадят новые растения.
Контракт на реализацию проекта заключили с ООО «Экватор». Компания получит за благоустройство более 400 миллионов рублей.