В Усольском районе Приангарья прошел школьный фестиваль ГТО

Участие в соревнованиях приняли 245 человек.

Школьный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в Усольском районе Иркутской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

Соревнования состоялись на базе Мишелевской школы. Участие в них приняли 245 человек. Школьники выполняли нормативы ГТО: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и другие. Тестирование проводилось судейской бригадой Центра тестирования.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.