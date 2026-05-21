Глава СКР ждут доклада об обстоятельствах травмирования школьников из Чайковского

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств травмирования учащихся школы в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло сегодня в школе № 8 Чайковского. 12-летний ученик принес пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов, которое нашел на улице. В результате его активации во время урока биологии пострадали трое пятиклассников. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту травмирования трех учащихся школы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.