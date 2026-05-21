Глава СКР ждут доклада об обстоятельствах травмирования школьников из Чайковского

ЧП произошло сегодня в школе № 8 Чайковского. 12-летний ученик принес пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов, которое нашел на улице. В результате его активации во время урока биологии пострадали трое пятиклассников. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.