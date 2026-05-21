В кузбасской Юрге состоялся семейный фестиваль ГТО

Семейный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялся в кузбасской Юрге в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
В состав каждой команды вошли ребенок, мама, папа, бабушка или дедушка. Программа включала классические испытания комплекса ГТО: бег на 30 и 60 метров, наклон вперед, прыжок в длину с места, поднимание туловища, подтягивания, отжимания. По итогам фестиваля первое место заняла семья Абдрашитовых, второе — Востриковы, третье — Климовы.
«Поздравляем победителей и благодарим всех участников за атмосферу единства, поддержки и любви к спорту. Такие фестивали объединяют поколения, укрепляют здоровье и показывают, что спорт может быть настоящим семейным праздником», — отметила директор Центра тестирования ГТО города Юрги Алена Забелина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.