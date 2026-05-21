Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кузбасской Юрге состоялся семейный фестиваль ГТО

В состав каждой команды вошли ребенок, мама, папа, бабушка или дедушка.

Семейный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялся в кузбасской Юрге в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.

В состав каждой команды вошли ребенок, мама, папа, бабушка или дедушка. Программа включала классические испытания комплекса ГТО: бег на 30 и 60 метров, наклон вперед, прыжок в длину с места, поднимание туловища, подтягивания, отжимания. По итогам фестиваля первое место заняла семья Абдрашитовых, второе — Востриковы, третье — Климовы.

«Поздравляем победителей и благодарим всех участников за атмосферу единства, поддержки и любви к спорту. Такие фестивали объединяют поколения, укрепляют здоровье и показывают, что спорт может быть настоящим семейным праздником», — отметила директор Центра тестирования ГТО города Юрги Алена Забелина.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.