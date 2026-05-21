В Новосибирском зоопарке родились детеныши дальневосточного леопарда

Сотрудники зоопарка рассказали, что детеныши уже прошли осмотр у ветеринаров, который показал, что среди них два мальчика и одна девочка.

В Новосибирском зоопарке объявили о рождении трех детенышей дальневосточного леопарда. Как сообщила пресс-служба учреждения, потомство появилось на свет в апреле.

«Мы бережно хранили тайну, пока Хилари скрывала крох в логове. И вот, наконец, мы можем объявить: 20 апреля 2026 года в зоопарке родились три детеныша дальневосточных леопардов!» — заявили в зоопарке.

Для пары леопардов Хилари и Давы это второе потомство. В 2024 году у них родилась самка по кличке Хлоя.

Как уточнила зоолог Юлия Коновалова, первоначально Хилари прятала малышей от посторонних. «Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие», — отметила специалист.

Спустя месяц ветеринары провели осмотр детенышей. Специалисты установили их пол — два самца и одна самка. Кроме того, были выполнены необходимые процедуры: чипирование и дегельминтизация.