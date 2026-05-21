Стало известно, будут ли штрафовать за попытку оплатить проезд наличными

Уже с 1 июля транспорт Нижнего Новгорода полностью переходит на безналичную оплату проезда. Нововведение обсудили на заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству 21 мая, сообщает ИА «НТА-Приволжье».
Напомним, что расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте станет невозможно уже с 1 июля. Мера принята для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, наличными средствами за проезд платят менее 2% людей. По прогнозам, к июлю их останется около 1%.
Однако депутаты областного Заксобрания отметили, что не все жители региона могут знать о новшестве. Поэтому штрафы за попытку оплатить проезд наличными введут не сразу.
«Может, есть такие люди, которые не выезжают по два-три года. Бабушка с дедушкой собрались в областной центр — “опа”, а у них деньги не принимают. Заходят в автобус, а им: “Вы не оплатили, у вас карты нет, вас не пропускают”, — подчеркнул депутат Владислав Атмахов.
В первые месяцы контролеры будут либо побуждать пассажиров к оплате безналичными средствами, либо высаживать нарушителей, за исключением детей. Затем размер штрафа составит 1 тысячу рублей, как и для безбилетников.
Для того, чтобы пассажиры могли по-прежнему использовать наличные, будут сделаны сети точек продажи билетов и транспортных карт. Сейчас действует уже 280 таких пунктов по городу. Самым массовым каналом должны стать сети продуктовых магазинов. На железнодорожном вокзале и автовокзалах оплату проезда наличными можно будет совершить уже с июня.
Надежность валидаторов.
Многие нижегородцы ставят под сомнение стабильную работу валидаторов в общественном транспорте. Однако по статистике с января ситуация значительно улучшилась — всего было установлено 187 дополнительных терминалов для оплаты. Если в начале года из шести проверенных машин валидаторы не работали в пяти, то к 12 мая оплату нельзя было произвести лишь в одном из 34 транспортных средств.
Для автобусов среднего класса, в которых валидаторы установлены только на задней площадке, действует новое требование. Теперь при заключении госконтрактов терминалы также будут устанавливать рядом с водителем. К сентябрю планируют охватить большую часть маршрутов.
Отмечается, что все валидаторы работают в оффлайн-режиме, а значит на оплату никак не повлияют сбои мобильного интернета. Списание средств может пройти уже когда появляется сеть.
«Тот объем, который мы проводим по безналичной оплате, те механизмы, которые созданы по оплатам карт с разных носителей — это уникальная ситуация на территории Российской Федерации. Нижегородская область здесь является примером,» — резюмировал председатель комитета Владимир Солдатенков.
