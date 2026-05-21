Выпускники Воронежской области начнут сдавать ЕГЭ с 1 июня

Для получения аттестата школьникам надо написать работы лишь по русскому языку и базовой математике.

Источник: АиФ Воронеж

В школах Воронежской области 26 мая прозвенят последние звонки. А уже с 1 июня для выпускников стартует основная волна сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассники должны сдать экзамены по двум обязательным предметам: русскому языку и базовой математике. Предметы по выбору нужны тем школьникам, которые собираются поступать в вузы.

Основной этап ЕГЭ в 2026 году распределён по следующим датам:

1 июня — история, химии и литература;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика (как базовый, так и профильный уровень);

11 июня — обществознание и физика;

15 июня — биология, география и иностранный язык (письменная часть);

18 июня — информатика;

19 июня — иностранный язык (устная часть).

Выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ в основной период из-за совпадения дат двух экзаменов или по уважительной причине, подтверждённой документами, могут сделать это в резервные дни:

22 июня — русский язык, информатика, химия, физика, литература и иностранный язык (письменная часть);

23 июня — география, биология, история, обществознание, устная часть по иностранным языкам, а также математика (как базовый, так и профильный уровень);

24 и 25 июня — все предметы.

Кроме того, после резервных дней в расписании ЕГЭ установлены дополнительные. 5 июля выпускники смогут пересдать русский язык, а 9 июля — математику (базовый и профильный уровни).

Ранее «АиФ-Воронеж» рассказывало, за что участников ЕГЭ могут удалить из аудитории в 2026 году.