Выпускники Воронежской области начнут сдавать ЕГЭ с 1 июня

В школах Воронежской области 26 мая прозвенят последние звонки. А уже с 1 июня для выпускников стартует основная волна сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассники должны сдать экзамены по двум обязательным предметам: русскому языку и базовой математике. Предметы по выбору нужны тем школьникам, которые собираются поступать в вузы.
Основной этап ЕГЭ в 2026 году распределён по следующим датам:
1 июня — история, химии и литература;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика (как базовый, так и профильный уровень);
11 июня — обществознание и физика;
15 июня — биология, география и иностранный язык (письменная часть);
18 июня — информатика;
19 июня — иностранный язык (устная часть).
Выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ в основной период из-за совпадения дат двух экзаменов или по уважительной причине, подтверждённой документами, могут сделать это в резервные дни:
22 июня — русский язык, информатика, химия, физика, литература и иностранный язык (письменная часть);
23 июня — география, биология, история, обществознание, устная часть по иностранным языкам, а также математика (как базовый, так и профильный уровень);
24 и 25 июня — все предметы.
Кроме того, после резервных дней в расписании ЕГЭ установлены дополнительные. 5 июля выпускники смогут пересдать русский язык, а 9 июля — математику (базовый и профильный уровни).
