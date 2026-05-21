Власти выделили 16,2 млн рублей на группы продленного дня для детей участников СВО

Деньги выделены министерству образования Калининградской области из резервного фонда правительства.

Правительство Калининградской области выделило 16,27 млн рублей на организацию присмотра и ухода за детьми военнослужащих и других участников специальной военной операции, обучающимися в начальной школе и посещающими группы продленного дня. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, финансирование предназначено для обеспечения присмотра и ухода за детьми участников СВО, обучающимися по программам начального общего образования в муниципальных школах Калининградской области и посещающими группы продленного дня в 2026 году.

Средства выделены министерству образования Калининградской области из резервного фонда регионального правительства. Деньги направят на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципалитетам региона.

Распоряжение подписано 18 мая 2026 года и вступило в силу со дня официального опубликования.