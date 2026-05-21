Власти выделили 16,2 млн рублей на группы продленного дня для детей участников СВО

Правительство Калининградской области выделило 16,27 млн рублей на организацию присмотра и ухода за детьми военнослужащих и других участников специальной военной операции, обучающимися в начальной школе и посещающими группы продленного дня. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как следует из документа, финансирование предназначено для обеспечения присмотра и ухода за детьми участников СВО, обучающимися по программам начального общего образования в муниципальных школах Калининградской области и посещающими группы продленного дня в 2026 году.
Средства выделены министерству образования Калининградской области из резервного фонда регионального правительства. Деньги направят на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципалитетам региона.
Распоряжение подписано 18 мая 2026 года и вступило в силу со дня официального опубликования.