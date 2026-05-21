Жители Дзержинска смогут бесплатно узнать свой биологический возраст 30 мая

Жителям Дзержинска Нижегородской области предлагают бесплатно узнать свой биологический возраст 30 мая. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Зону здоровья организуют в Центральном парке культуры и отдыха. Специалисты больницы № 2 будут консультировать горожан без записи.
Так, жители Дзержинска смогут пройти медосмотр и посетить консультации врачей, узнать соотношение жира, мышечной и костной массы в теле, определить биологический возраст, проверить родинки. Кроме того, специалисты проведут мастер-класс по спасению жизни — остановке кровотечения и сердечно-легочной реанимации.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00, результаты обследований отправят в личный кабинет на «Госуслугах».
