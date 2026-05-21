МТС установит в Калининградской области ещё 25 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ»

Компания МТС сообщила о планах по установке в Калининградской области отечественных базовых станций «ИРТЕЯ». До начала 2027 года оборудование появится в 10 округах региона. Всего будет установлено 25 станций.
Станции выпуска 2026 года созданы на обновлённой платформе радиомодуля. Они могут работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами (RAN Sharing).
С начала 2026 года специалисты МТС запустили 1200 отечественных базовых станций в 58 регионах России. Это первый в стране масштабный проект по разработке, производству и коммерческой эксплуатации российских базовых станций.
В Калининградской области оборудование «ИРТЕЯ» уже работает в посёлке городского типа Янтарный, а также в посёлках Ольховатка (Гусевский округ) и Куйбышевское (Гвардейский округ).
Директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова пояснила: «План по установке оборудования российского телеком-вендора до конца года предусматривает преимущественно небольшие населённые пункты области. Однако, учитывая, что новая партия базовых станций рассчитана на более высокие нагрузки, они появятся и в туристических городах балтийского побережья».
Внедрение отечественных базовых станций позволяет повысить самостоятельность региональной инфраструктуры и соответствует национальным стратегиям в области телекоммуникаций.