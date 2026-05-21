В Барнауле началось благоустройство аллеи имени Чепурко

Благоустройство аллеи имени А. И. Чепурко началось в поселке Южном, который входит в состав Барнаула. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации столицы Алтайского края.
Общественное пространство находится на границах улиц Чайковского и Куйбышева. Там планируют уложить плиточное покрытие, установить современное освещение и видеонаблюдение, разместить малые архитектурные формы. Кроме того, специалистам предстоит провести на территории аллеи комплексное озеленение. Завершить благоустройство планируют к середине октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.