Воронежский минкульт: реконструкция театра оперы интересна многим

На этой неделе «Ростех» подтвердил «Ъ-Черноземье», что через свою структуру «Инфратех концессии» предложил региональным властям участие в реконструкции Воронежского театра оперы и балета, ранее оцененной в 6 млрд руб. Обсуждение инициативы находится на ранней стадии, параметры финансирования и модель управления объектом пока не раскрываются. Власти региона также официально не комментируют детали. По мнению экспертов, речь, вероятнее всего, может идти не о классической концессии, а о механизме проектного финансирования, позволяющем распределить бюджетную нагрузку на длительный период.