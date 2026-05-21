В Воронеже женщина получила травму из-за падения в автобусе

Региональный Следком возбудил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

По данным региональных пабликов, во время движения одного из маршрутных автобусов по улице Домостроителей в Воронеже пассажирка упала и получила телесные повреждения из-за резкого торможения транспортного средства. Об этом сообщает региональный Следком.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В рамках расследования будут установлены и допрошены пострадавшая и очевидцы события, водитель и руководство организации-перевозчика.

— Запланированы необходимые экспертизы и другие процессуальные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего, — добавили в СК.

