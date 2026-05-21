Краевые власти сообщили о лживой информацию об эвакуации населения

В Прикамье на электронные почты различных учреждений региона пришли письма с якобы постановлением Пермского края. Фальшивки содержали информацию об эвакуации населения.
Причиной эвакуации в кратчайшие сроки является высокая вероятность массированной атаки БПЛА по объектам инфраструктуры Пермского края. Населению рекомендуют взять с собой теплые вещи, документы, запас продуктов, наличные деньги и банковские карты, медикаменты. Руководителям предприятий и организаций рекомендуют приостановить работу и содействовать эвакуации сотрудников.
Министерство территориальной безопасности Пермского края поясняет, что рассылка является фейком. Информация об атаке не соответствует действительности. Эвакуация населения не проводится.