Краевые власти сообщили о лживой информацию об эвакуации населения

Фейковое постановление правительства региона поступило в различные учреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье на электронные почты различных учреждений региона пришли письма с якобы постановлением Пермского края. Фальшивки содержали информацию об эвакуации населения.

Причиной эвакуации в кратчайшие сроки является высокая вероятность массированной атаки БПЛА по объектам инфраструктуры Пермского края. Населению рекомендуют взять с собой теплые вещи, документы, запас продуктов, наличные деньги и банковские карты, медикаменты. Руководителям предприятий и организаций рекомендуют приостановить работу и содействовать эвакуации сотрудников.

Министерство территориальной безопасности Пермского края поясняет, что рассылка является фейком. Информация об атаке не соответствует действительности. Эвакуация населения не проводится.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
