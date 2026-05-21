На Дону увеличится количество базовых станций российского производства

На сегодня в Ростовской области уже работают 39 российских базовых станций «Иртея», установленных преимущественно на севере и востоке региона. Ввод в эксплуатацию отечественного оборудования начался поэтапно с первого квартала 2025 года. За это время запущенное российское оборудование обеспечило передачу мобильных данных объемом более 48,5 терабайта (это примерно равно 20 тысячам фильмов в качестве Full HD). Лидерами по потреблению трафика с российских вышек связи стали населенные пункты в Милютинском, Чертковском и Багаевском районах области.