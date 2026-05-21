В Самаре прошел форум «Человек. Знак. Техника»

IV Международный междисциплинарный молодежный форум «Человек. Знак. Техника» прошел в Самарском национальном исследовательском университете имени академика Королева, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Форум ориентирован на талантливых студентов, стремящихся к повышению междисциплинарных компетенций, интересующихся научной деятельностью, актуальными вопросами в сферах сквозных технологий, интеллектуальной собственности, социального предпринимательства и ИТ. На мероприятии студенты осветили перед экспертами интересные и актуальные проблемы. Например, они погрузились в тему нормативно-правового регулирования процессов цифровой трансформации государственного управления.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.