Музей виноделия Боспора открыли в Керчи

В Керчи состоялось открытие музея виноделия Боспора. Об этом сообщает «Крым 24».
Музей находится на улице Театральной. Он расположен в историческом здании XIX века. Объект стал новой достопримечательностью Восточно-Крымского историко-культурного заповедника. В музее представлены экспонаты, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет. Эти предметы относятся к VI веку до нашей эры.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше