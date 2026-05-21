Спортсменки Калмыкии выступили на чемпионате и первенстве мира в Бишкеке

Спортсменки из Республики Калмыкии выступили на первенстве и чемпионате мира по рукопашному бою, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятие проведено в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли с 15 по 20 мая в Бишкеке. В составе сборной России под руководством тренера Мергена Мархаева выступили три представительницы Калмыкии, воспитанницы отделения рукопашного боя РКСШОР и ВСПК «МОРПЕХ»: Галина Шатаева (10−11 лет), Софья Бородаева (14−15 лет) и Анастасия Соятиева (18 лет и старше).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.