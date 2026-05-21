Нижегородская область и Мьянма планируют совместные образовательные проекты

20 мая в Нижегородском кремле прошла встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с делегацией Республики Союз Мьянма во главе с министром науки и технологий Мьоу Тейн Чжо. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Мероприятие состоялось в рамках конференции ЦИПР (18−21 мая) и было посвящено укреплению научно‑образовательных связей. Глеб Никитин представил образовательный потенциал региона, в т. ч. ИТ‑кампус мирового уровня «НЕЙМАРК».
«В текущем учебном году в вузах региона обучается порядка 100 тысяч студентов, из них 7 тысяч — из стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых 10 студентов из Мьянмы. Они обучаются по направлению “ядерная энергетика и теплофизика” в Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева. Я думаю, что, объединив усилия с республикой, мы могли бы увеличить число мьянманских студентов», — отметил Глеб Никитин.
Делегация Мьянмы также посетит НГТУ им. Р. Е. Алексеева, где ознакомится с научно‑технической базой вуза и встретится со студентами из Мьянмы.
«Мы, в свою очередь, заинтересованы в развитии науки и технологий в нашей стране, а также в подготовке квалифицированных кадров и расширении образовательных программ. Мы уже посетили ИТ‑кампус “Неймарк” и можем отметить его очень высокий уровень», — подчеркнул Мьоу Тейн Чжо.
