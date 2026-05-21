Нижегородская область и Мьянма планируют совместные образовательные проекты

«В текущем учебном году в вузах региона обучается порядка 100 тысяч студентов, из них 7 тысяч — из стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых 10 студентов из Мьянмы. Они обучаются по направлению “ядерная энергетика и теплофизика” в Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева. Я думаю, что, объединив усилия с республикой, мы могли бы увеличить число мьянманских студентов», — отметил Глеб Никитин.