Подведены итоги фестиваля «Студенческая весна города Челябинска — 2026»

Итоги XXX Открытого городского фестиваля «Студенческая весна города Челябинска — 2026» подведены, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Мероприятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Кадры».
Фестиваль собрал более 650 участников из 40 образовательных организаций региона. В направлениях «Медиа» и «Видео» триумфаторами стали студенты кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Института медиа и социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета (ИМСГН ЮУрГУ). Все проекты созданы в первой в России студенческой телекомпании «ЮУрГУ-ТВ».
Золотыми лауреатами в направлении «Медиа» по итогам конкурсной программы фестиваля стали Алиса Винокурова, Яна Зарипова и Анна Мурзина. В направлении «Видео» такой статус присудили Александру Селюгину, Ангелине Голубевой, Илье Рыбакову, Семену Хлыстову, Диане Фазлитдиновой, Софье Шевченко и Ладе Бурковой.
Серебряными лауреатами в направлении «Медиа» стали Юлия Волегова, Олеся Глазунова, Валерия Прибыткова, Яна Гауфлер, Анастасия Шаравар, Анастасия Матвеева, Лета Крапивина и Екатерина Сироткина, а в направлении «Видео» — Ангелина Голубева, Дарья Бондаренко, Елизавета Зимовец, Елизавета Хамацкая, Виктория Бахарева и Ксения Ершова.
Еще четыре студента стали бронзовыми лауреатами. Речь идет о Софии Радчук, Серафиме Иштаевой, Виктории Гараниной (направление «Видео») и Ольге Садчиковой («Медиа»).
«На “ЮУрГУ-ТВ” будущие журналисты под руководством преподавателей и редакторов участвуют в разных направлениях работы: подготовка сценария, редактирование материалов, техническое обеспечение Студенты задействованы в съемках, записи, монтаже и звуковом оформлении материалов, проведении селфи-репортажей. Создатели студенческих телепрограмм осваивают все главные навыки авторской, редакторской, операторской, режиссерской деятельности», — сказала завкафедрой журналистики, рекламы и связи с общественностью ИМСГН ЮУрГУ Людмила Шестеркина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.