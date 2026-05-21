В Красноярске начали благоустраивать еще одну набережную

Благоустроенная набережная появится в Ленинском районе Красноярска, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Общественное пространство обновят вдоль Енисея от Октябрьского моста до здания № 12 по Северному проезду. На территории создадут прогулочную зону, установят современные смотровые балконы, оборудуют места для тихого и активного отдыха, высадят крупномерные деревья, кустарники, многолетние травянистые растения. Участок благоустроят впервые. Специалисты уже начали убирать часть хаотично растущей зелени. Ремонт будет идти все лето.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.