Опубликован топ городов, где больше всего ДТП с электросамокатами. Перми в нем нет

Отсутствие краевой столицы в рейтинге по ДТП с СИМ — следствие принятых в городе изменений по электросамокатам для защиты пешеходов и городской инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

ГИБДД опубликовала данные о состоянии аварийности в России за январь-апрель 2026 года. В частности, по данным Госавтоинспекции, за первые четыре месяца в стране произошло 497 ДТП с электросамокатами и велосипедами, в которых пострадал 521 человек, 5 погибло. 60 процентов аварий произошли по вине катающихся.

Наибольшее количество ДТП с электросамокатами произошло в Москве. В столице в 99 авариях пострадал 101 человек. Также в числе антилидеров рейтинга — Краснодарский край (59 случаев) и Санкт-Петербург (52 случая).

Отметим, в данном рейтинге нет Перми. Наш город одним из первых ввел ограничения для средств индивидуальной мобильности. В Перми с 2024 года электросамокаты можно размещать только на велопарковках вне центра города и улиц особо градостроительного значения.

— Данные меры были введены для обеспечения порядка, безопасности пешеходов и водителей, а также для защиты городской инфраструктуры, — напомнили в администрации города. — Бесконтрольно брошенные электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности или припаркованные в неположенных местах вывозятся с улиц города в места временного хранения.

Сервисы кикшеринга (аренды электросамокатов) пытались оспорить принятые в Перми нормы, но проиграли суды во всех инстанциях. Сейчас опыт Перми активно изучается и перенимается другими регионами.