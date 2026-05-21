Опубликован топ городов, где больше всего ДТП с электросамокатами. Перми в нем нет

ГИБДД опубликовала данные о состоянии аварийности в России за январь-апрель 2026 года. В частности, по данным Госавтоинспекции, за первые четыре месяца в стране произошло 497 ДТП с электросамокатами и велосипедами, в которых пострадал 521 человек, 5 погибло. 60 процентов аварий произошли по вине катающихся.