17 тонн кофе из Армении прошли контроль в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской области. В первом квартале 2026 года Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия проверило партию импортного кофе весом 17 тонн, поступившую из Армении на территорию Ростовской области. Продукция ввезена в Россию с соблюдением всех требований законодательства в сфере карантина растений. Специалисты управления провели необходимые проверки и выдали акты федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля. После завершения всех предусмотренных законом процедур кофе был допущен к свободному обращению на рынке.