В Пермском крае льготы на оплату ЖКУ планируют продлить до конца 2029 года

Льготу продлят для отдельных категорий населения региона.

Источник: Комсомольская правда

Краевой парламент на пленарном заседании в первом чтении рассмотрел законопроект о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан. Проект предлагает продлить действие денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 31 декабря 2029 года.

Получателями льготы являются жители сельской местности, работающие в государственных и муниципальных организациях. Мера поддержки предоставляется жителям Прикамья чей ежемесячный доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Документ внесен на рассмотрение по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.