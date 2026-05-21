С начала года в Калининградской области неонатальный скрининг прошли более 2200 новорождённых

С начала 2026 года тестирование прошли более 2200 новорождённых.
Забор крови из пяточки делают в роддоме в первые 24−48 часов жизни. Тест позволяет выявить 36 редких генетических и врождённых заболеваний. Благодаря ранней диагностике врачи начинают лечение ещё до появления первых симптомов. Программа полностью бесплатна для семей.
С начала года у трёх малышей обнаружили орфанные заболевания. Один ребёнок с подтверждённой спинальной мышечной атрофией (СМА) получил генотерапию в федеральном центре. Ещё два пациента находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.