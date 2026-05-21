Нижегородцам напомнили о правилах движения на электросамокатах

Нижегородцам напомнили о правилах движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Профилактическая акция прошла сегодня, 21 мая, на Нижневолжской набережной.
О правилах безопасности водителям СИМ и пешеходам напомнили представители Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода, Департамента административно-технического и муниципального контроля, сотрудники Госавтоинспекции, кикшеринговых компаний, студенты НГТУ. Они раздавали профилактические листовки.
«Наша задача — напомнить о правилах движения на СИМ, чтобы люди понимали: это не просто средство передвижения, развлечения. Это транспортное средство, и нужно выполнять определённые правила, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения», — сообщил ведущий инженер Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода Дмитрий Мацкевич.
Участники акции, в частности, напоминали водителям СИМ, что нужно спешиваться перед пешеходным переходом, нельзя ездить на самокате вдвоём.
Водители СИМ реагировали с пониманием.
«Я пользуюсь электросамокатом четыре года, — поделился, получая профилактические листовки, нижегородец Андрей. — Езжу на учёбу, на работу. Это удобно, мобильно, в пробках не надо стоять. К нарушителям правил отношусь резко отрицательно. Они мешают всем. Самому мне однажды прилетел штраф за нарушение при движении по проезжей части. Выводы сделал. Езжу только по тротуарам. К пешеходам отношусь внимательно».
Водитель электровелосипеда Николай также заверил, что ездит по правилам.
«У меня собственный электровелосипед, — рассказал нижегородец. — Езжу на работу. Аварий не было. Езжу аккуратно. Сам нарушителей нередко вижу. В основном это курьеры».
Представитель ЦОДД Дмитрий Мацкевич отметил, что кикшеринговые компании проводят большую работу с нарушителями. Им выставляют штрафы, блокируют аккаунты. Нарушения выявляются не только при движении. Представитель Департамента административно-технического и муниципального контроля Роман Наянов сообщил, что в Кодексе Нижегородской области об административных правонарушениях есть статья о размещении транспортных средств вне установленных мест, в частности, на озеленённых территориях, пешеходных дорожках.
«Нарушения выявляют сотрудники Административно-технической инспекции. Также поступают обращения от граждан. Штраф для физических лиц — от 2 до 4 тысяч рублей. Для юридических — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. В этом сезоне нарушения уже зафиксированы», — сообщил Роман Наянов.
Также участники акции напомнили о правилах движения пешеходам.
«Нельзя идти по велодорожкам. Многие пешеходы не обращают на это внимания. Но скорость движения средств индивидуальной мобильности достаточно велика. При наезде можно получить травмы», — прокомментировал Дмитрий Мацкевич.
Представитель ЦОДД также напомнил, что в Нижнем Новгороде есть места, где движение на СИМ запрещено, и территории обязательного снижения скорости.
Инспектор отдела Госавтоинспекции городского УМВД Юлия Минаева рассказала, что в этом году на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 38 ДТП с участием СИМ, из которых 18 — электросамокаты.
«В результате 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщила Юлия Минаева.
В преддверие лета и роста числа СИМ на улицах города участники акции призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила.
