Нижегородцам напомнили о правилах движения на электросамокатах

«Я пользуюсь электросамокатом четыре года, — поделился, получая профилактические листовки, нижегородец Андрей. — Езжу на учёбу, на работу. Это удобно, мобильно, в пробках не надо стоять. К нарушителям правил отношусь резко отрицательно. Они мешают всем. Самому мне однажды прилетел штраф за нарушение при движении по проезжей части. Выводы сделал. Езжу только по тротуарам. К пешеходам отношусь внимательно».