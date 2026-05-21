Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская компания по утилизации отходов незаконно сливала нефтепродукты в городские очистные сооружения

Руководство фирмы выставляло клиентам счета и нечестно заработало 3 млн. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде руководитель фирмы стал фигурантом уголовного дела, попавшись на мошенничестве при утилизации отходов с содержанием нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник обличен и задержан полицией совместно с сотрудниками УФСБ по региону.

Известно, что одно из предприятий заключило контракт по сбору, вывозу, утилизации и обезвреживанию отходов с нефтепродуктами. Но вместо утилизации специалисты просто сливали загрязненные воды в очистные сооружения на территории Калининграда.

При этом компания-утилизатор исправно выставляла счета на оплату услуг. В итоге руководство фирмы нечестно заработало более 3 млн. рублей.

Степень ущерба, причиненного водным объектам, еще предстоит определить.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше