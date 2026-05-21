На Дону станет больше отечественных базовых станций

В Ростовской области появятся более 120 отечественных базовых станций. На сегодняшний день в регионе уже функционируют 39 базовых станций — преимущественно в северных и восточных районах.
Поэтапный ввод отечественных вышек стартовал в первом квартале 2025 года. Активнее всего трафиком с новых станций пользуются жители Милютинского, Чертковского и Багаевского районов — именно эти населённые пункты стали лидерами по объёму передаваемых данных. «Распространение телеком-оборудования отечественного производства — очередной шаг к технологической независимости региона. Новые станции рассчитаны на более высокие нагрузки — например, их можно устанавливать в крупных городах с плотной застройкой и большим количеством пользователей», — прокомментировал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
Эксперты отмечают, что развитие инфраструктуры на базе российского оборудования — важный шаг к обеспечению устойчивой связи в отдалённых районах области. В ближайшее время география покрытия будет расширяться.