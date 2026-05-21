На Дону станет больше отечественных базовых станций

Поэтапный ввод отечественных вышек стартовал в первом квартале 2025 года. Активнее всего трафиком с новых станций пользуются жители Милютинского, Чертковского и Багаевского районов — именно эти населённые пункты стали лидерами по объёму передаваемых данных. «Распространение телеком-оборудования отечественного производства — очередной шаг к технологической независимости региона. Новые станции рассчитаны на более высокие нагрузки — например, их можно устанавливать в крупных городах с плотной застройкой и большим количеством пользователей», — прокомментировал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.