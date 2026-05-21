Ремонт трамвайных путей стартовал на мосту Александра Невского

На мосту Александра Невского стартовали работы по ремонту трамвайных путей. Специалисты уже приступили к разборке асфальтобетонного покрытия и демонтажу старых рельсов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В рамках ремонта планируется заменить более 840 метров трамвайных путей, установить новую гидроизоляцию и обновить свыше 60 метров деформационных швов. Также на участке трамвайных путей будет уложено более 6 000 квадратных метров литого асфальтобетона.