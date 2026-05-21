Ремонт трамвайных путей стартовал на мосту Александра Невского

На мосту Александра Невского стартовали работы по ремонту трамвайных путей. Специалисты уже приступили к разборке асфальтобетонного покрытия и демонтажу старых рельсов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В рамках ремонта планируется заменить более 840 метров трамвайных путей, установить новую гидроизоляцию и обновить свыше 60 метров деформационных швов. Также на участке трамвайных путей будет уложено более 6 000 квадратных метров литого асфальтобетона.
— Обращаем внимание, что до 16 сентября 2026 года движение трамваев по мосту будет прекращено, а автомобильное движение в направлении площади Александра Невского будет ограничено до двух полос. В сторону Заневского проспекта останется три полосы для движения, — уточнили в пресс-службе комитета.
Ремонт моста Александра Невского будет проведен комплексно: после замены трамвайных путей будет отремонтирована и проезжая часть. Специалисты обновят более 200 метров деформационных швов и заменят асфальтобетонное покрытие на площади свыше 26 тысяч квадратных метров.