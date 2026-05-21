Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские депутаты предлагают смягчить требования к цвету такси

Нижегородские власти пересмотрели требования к цвету такси ко второму чтению законопроекта.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские власти пересмотрели требования к цвету такси ко второму чтению законопроекта. Об этом стало известно на заседании транспортного комитета регионального заксобрания 21 мая.

Ранее предлагалось ввести единый цвет кузова для всех машин такси — они должны были стать оранжевыми. Общественный совет по развитию такси выступил с критикой инициативы. Организации оценила совокупные затраты бизнеса на смену цвета в 2,45 млрд рублей за пять лет.

Депутаты проанализировали опыт других регионов и решили подготовить поправки в законопроект. К разрешенной цветовой гамме предлагается добавить белый цвет как один из наиболее распространенных.

На заседании комитета напомнили, что действующие лицензии на перевозки такси останутся таковыми до конца срока даже после вступления в силу новых требований к цвету.

Напомним, нижегородские таксисты пересядут на «Москвичи» и Voyah в 2026 году.