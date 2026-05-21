Нижегородские депутаты предлагают смягчить требования к цвету такси

Нижегородские власти пересмотрели требования к цвету такси ко второму чтению законопроекта. Об этом стало известно на заседании транспортного комитета регионального заксобрания 21 мая.
Ранее предлагалось ввести единый цвет кузова для всех машин такси — они должны были стать оранжевыми. Общественный совет по развитию такси выступил с критикой инициативы. Организации оценила совокупные затраты бизнеса на смену цвета в 2,45 млрд рублей за пять лет.
Депутаты проанализировали опыт других регионов и решили подготовить поправки в законопроект. К разрешенной цветовой гамме предлагается добавить белый цвет как один из наиболее распространенных.
На заседании комитета напомнили, что действующие лицензии на перевозки такси останутся таковыми до конца срока даже после вступления в силу новых требований к цвету.
