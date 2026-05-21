Крупные инвесторы поддержат ИТ-стартапы Нижегородской области

20 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР, 18−21 мая 2026 года) прошла дискуссионная сессия «Инвестиции в регионы. Бизнес‑стратегии лидеров ИТ‑рынка». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Мероприятие завершило работу акселерационной программы «Горький. Акселератор», запущенной Минцифры Нижегородской области и АНО «Горький Тех» в 2026 году. В программе участвовали 15 ИТ‑компаний, прошедших экспертный отбор. В ходе обучения стартапы получили инструменты для развития: шаблоны финансовых моделей, инструкции по найму, чек‑листы для самопрезентации и т. д.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что ИТ‑отрасль выступает одним из главных драйверов развития Нижегородской области и всей страны в целом. Глава региона рассчитывает, что решения станут востребованными на общероссийском уровне.
Восемь компаний презентовали свои разработки инвесторам. Сертификаты на приоритетное рассмотрение проектов от Startup Drive получили ООО «Звено», ООО «1221» и ООО «Этзетоп», а «Уралхим» отметила проект ООО «Окто Юнит». Менторскую поддержку и сертификаты на сессию с трекером получили проекты Neurex, «Альфа‑трек» и «Р2Спро».
«На протяжении последних месяцев 15 нижегородских ИТ‑компаний обучались совершенствованию своей продукции и самопрезентации. Среди представленных проектов мы увидели приложение для исследований, комплекс фотофиксации нарушений ПДД, интеллектуальную базу знаний, сервис прогнозирования спроса для ритейла на базе машинного обучения», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Конференция ЦИПР проходит при поддержке Правительства РФ и Минцифры РФ. Её проведение соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина).