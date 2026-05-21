В Нижнем Новгороде мужчина разбил кабриолет в массовом ДТП

21-летний мужчина попал в ДТП на кабриолете Mercedes-Benz SL в Нижнем Новгороде, зацепив еще две машины. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Происшествие случилось днем 20 мая на Похвалинском съезде. Корнилов-младший не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia. От удара вторую иномарку развернуло и она врезалась в Nissan, сам водитель кабриолета вылетел на бордюр и повредил его.
В результате происшествия никто не пострадал, а машины получили механические повреждения. На молодого человека составили 4 административных материала по статьям 12.26, 12.15, 12.37 и 12.33 КоАП РФ. Элитный Mercedes у водителя изъяли и поставили на специализированную стоянку.
В полиции добавили, что за прошлый и текущий годы на автолюбителя был составлен 161 административный материал, из них 51 — по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). При этом сейчас штрафы он оплатил, что касается наказания по последней вышеупомянутой статье, то решение будет принимать суд.