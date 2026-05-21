Первый в России закон о поддержке роботизации приняли в Воронежской области

В последние годы Воронежская область демонстрирует значительную динамику по внедрению современных технологий в производство, что подтверждает актуальность принятого документа. Так, за 2024 год количество промышленных роботов в регионе выросло более чем в 2,5 раза — с 136 до 360 единиц; по итогам этого года Воронежская область заняла 15-е место в России по количеству используемых промышленных роботов и вошла в топ-3 по темпам их внедрения. Основной скачок произошел за счет роботизации производства компьютеров, электроники, металлоизделий и мебели.