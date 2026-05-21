КФУ повысил стоимость обучения на некоторых программах на 10−20%

Казанский федеральный университет (КФУ) обнародовал приказ с новыми тарифами на обучение в следующем учебном году. Больше всего цены выросли на юридических, экономических и медиапрограммах — от 10% до 20%.
Так, «Юриспруденция» подорожала с 300 до 330 тысяч рублей, «Журналистика» и «Телевидение» — до 277 тысяч, «Реклама и связи с общественностью» — до 330 тысяч, «Международные отношения» — до 332 тысяч рублей.
Самым дорогим направлением очной формы стало «Экономика и финансы» (495 тысяч рублей в год). Следом идут «Дизайн» (351 тысяча рублей), «Лечебное дело» (350 тысяч рублей) и «Международные отношения» (333 тысячи рублей).
