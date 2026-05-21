В Латвии отменили тревогу из-за вторжения дрона

Как уточнятся на сайте Министерства обороны, речь идет о Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском районах. Истребители Североатлантического альянса, которые несли службу в рамках патрулирования балтийского неба и ранее были подняты по тревоге, уже вернулись к выполнению обычных задач.
В ведомстве предупредили, что ситуация может повториться. «Возможны повторные случаи, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит в воздушное пространство Латвии или приближается к нему», — отметили в министерстве.
Напомним, что 21 мая Минобороны зафиксировало нарушение границы беспилотником. В восточной части страны ввели режим воздушной тревоги, а в небо подняли авиацию НАТО, задействованную в патрулировании над странами Балтии.