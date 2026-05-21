Разработан тренажер с ИИ для реабилитации бойцов с ампутациями

ТАМБОВ, 21 мая. /ТАСС/. Ученые разработали адаптивный нейрореабилитационный комплекс для восстановления бойцов специальной военной операции с тяжелыми минно-взрывными травмами и ампутациями. Полностью отечественная система позволяет тренировать ходьбу без контакта с телом пациента — за счет компьютерного зрения и искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в Тамбовском государственном техническом университете.
«Медицинский комплекс “НейроСтеп” — это полностью отечественная разработка наших ученых, созданная для восстановления функций ходьбы у пациентов с тяжелыми минно-взрывными травмами и ампутациями. Его внедрение в госпитали и центры позволит обеспечить бойцов реабилитацией», — рассказали в вузе.
По словам разработчиков, ключевое инновационное отличие комплекса от иностранных аналогов — отсутствие носимых датчиков. Система компьютерного зрения с безмаркерным ИИ-трекингом считывает движения пациента в реальном времени, что исключает раздражение поврежденной кожи и экономит время подготовки к занятию. Искусственный интеллект строит «цифровую тень» походки, позволяя врачам объективно оценивать прогресс и корректировать программу.
«Для преодоления психологических барьеров и фантомных болей комплекс использует иммерсивные среды виртуальной реальности (VR), где пациент делает первые шаги на протезе в безопасных условиях. Интеллектуальная беговая дорожка самостоятельно подстраивается под намерение человека ускориться или замедлиться, обеспечивая физиологически правильную механику ходьбы», — объяснили разработчики.
Программное обеспечение «НейроСтеп» внесено в реестр отечественного программного обеспечения, что гарантирует независимость от санкционных рисков. Как подчеркнули в ТГТУ, комплекс, созданный учеными совместно с компанией «Виар про», не только замещает зарубежные системы, но и превосходит их за счет бесконтактного принципа работы, критически важного в условиях интенсивной загрузки госпиталей.
«Комплекс создан для того, чтобы максимально сократить дистанцию между госпитальной койкой и полноценным возвращением человека к активной жизни. Наша цель — помочь защитникам как можно быстрее восстановиться, вернуться в свои семьи, в родные коллективы и снова стать активными участниками экономики страны», — отметили в ТГТУ.