Романы Толстого обошли Джейн Остин в рейтинге лучших книг The Guardian

«Анна Каренина» (1878) расположилась на шестом месте, а «Война и мир» (1869) — на седьмом. Таким образом, произведения русского классика обошли известные английские романы: «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (восьмое место) и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (девятое). Десятку замыкает «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера.
Возглавил список роман «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Элиот, второе место заняла книга «Возлюбленная» Тони Моррисон, а третье — «Улисс» Джеймса Джойса. В рейтинге также отметилась Вирджиния Вулф: в топ‑100 попали сразу пять её произведений — больше, чем у Джейн Остин и Чарльза Диккенса (по четыре романа у каждого).
Среди других русскоязычных авторов в списке оказались Владимир Набоков («Лолита» — 25‑е место, «Бледный огонь» — 29‑е), Михаил Булгаков («Мастер и Маргарита» — 66‑е) и Фёдор Достоевский («Преступление и наказание» — 69‑е).
Рейтинг составили на основе опроса примерно 170 писателей, критиков и учёных, включая Стивена Кинга и Салмана Рушди. Каждый эксперт подготовил личный топ‑10 романов. В перечень вошли книги, когда‑либо опубликованные на английском языке — независимо от того, на каком языке они были написаны изначально. При этом в The Guardian подчеркнули: список не претендует на статус окончательного и всеобъемлющего.