Росимущество выставило на продажу бывший ликёро-водочный завод «СПИ-РВВК» в Калининграде

В 2024 году суд решил изъять в пользу государства активы бизнесмена Юрия Шефлера (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в том числе бывший ликёро-водочный завод «СПИ-РВВК» в Калининграде. В январе стало известно, что его планируют приватизировать.