Росимущество выставило на продажу бывший ликёро-водочный завод «СПИ-РВВК» в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте ГИС «Торги».
На аукционы выставили акции АО «СПИ-РВВК» и 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК». В недвижимое имущество юридических лиц входят здания и сооружения бывшего ликёро-водочного завода на улице Клинической и промышленной базы предприятия на Полтавской в Калининграде. Общая начальная стоимость лотов составляет 1,1 миллиарда рублей. Итоги торгов подведут 18 июня.
В 2024 году суд решил изъять в пользу государства активы бизнесмена Юрия Шефлера (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в том числе бывший ликёро-водочный завод «СПИ-РВВК» в Калининграде. В январе стало известно, что его планируют приватизировать.
Бывший завод расположен на улице Клинической. До 2012 года там разливали водку под брендами Stolichnaya и Moskovskaya. Затем предприятие законсервировали. В настоящее время помещения бывшего завода сдают в аренду.
Имущественный комплекс расположен рядом с Нижним озером. В 2017 году экс-губернатор Антон Алиханов предлагал снести его и обустроить парк. В 2020-м там произошёл пожар.